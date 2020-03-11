***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826801
BIST
12:08102.136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.073,17
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:086,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:086,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:08329,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,63
|Açılış
|: 329,21
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|117.630.306
|% 19,82
|
|RTALB
|2,29
|19.593.450
|% 19,27
|
|DEVA
|9,85
|71.453.010
|% 18,82
|
|SELEC
|7,20
|33.064.503
|% 17,07
|
|ECZYT
|10,70
|40.658.127
|% 16,43
|
|OYAYO
|4,78
|572.845
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.503.530
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,72
|413.270.030
|% -0,69
|
|THYAO
|10,09
|317.277.804
|% 1,20
|
|GARAN
|9,49
|163.440.308
|% 1,50
|
|TSPOR
|4,45
|136.859.282
|% -6,71
|
|ECILC
|3,99
|117.630.306
|% 19,82
|
|IHLGM
|1,18
|69.456.541
|% -0,84
|
|ODAS
|1,66
|95.145.997
|% -3,49
|
|CEMAS
|0,97
|47.004.329
|% -3,00
|
|YKBNK
|2,31
|108.402.841
|% 2,21
|
|EKGYO
|1,28
|57.001.405
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9598
|7,9997
|% 0,41
|
|Frank
|6,5686
|6,6081
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6391
|1,6473
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|9,11
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,97
|36,97
|-0,25
|
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