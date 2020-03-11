***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:07
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826934
BIST
14:03100.662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -400,51
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:036,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:036,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
14:03330,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,66
|Açılış
|: 330,25
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,29
|31.762.197
|% 19,27
|
|ECILC
|3,96
|155.209.263
|% 18,92
|
|DEVA
|9,79
|107.907.543
|% 18,09
|
|SELEC
|7,19
|73.264.218
|% 16,91
|
|ECZYT
|10,66
|71.594.258
|% 16,00
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|611.472
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.576.764
|% -14,74
|
|ARMDA
|15,48
|557.183
|% -12,54
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|ASELS
|25,62
|683.468.910
|% -1,08
|
|THYAO
|9,86
|421.207.265
|% -1,10
|
|GARAN
|9,45
|243.543.460
|% 1,07
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|GSRAY
|2,38
|174.811.071
|% -7,39
|
|IHLGM
|1,14
|102.487.181
|% -4,20
|
|ODAS
|1,61
|144.384.641
|% -6,40
|
|ADESE
|1,32
|106.437.890
|% 5,60
|
|CEMAS
|0,95
|78.831.189
|% -5,00
|
|GSRAY
|2,38
|174.811.071
|% -7,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9493
|7,9891
|% 0,28
|
|Frank
|6,5652
|6,6048
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6384
|1,6466
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,28
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|19,77
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,56
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,38
|36,38
|-0,84
|