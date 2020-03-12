***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827293
BIST
10:1498.321
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -2.645,75
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
98.083
10:146,2330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:147,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0493
En Düşük
6,9909
10:14327,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,54
|Açılış
|: 327,25
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|8,58
|26.288.700
|% 16,26
|
|RTALB
|2,67
|8.459.125
|% 16,09
|
|ECILC
|4,60
|66.978.285
|% 15,29
|
|DEVA
|11,25
|25.975.409
|% 13,18
|
|CRFSA
|8,01
|13.316.582
|% 12,66
|
|HATEK
|6,20
|227.622
|% -16,67
|
|RYSAS
|4,80
|6.628.541
|% -15,64
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|161.777
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.817.080
|% -14,85
|
|THYAO
|8,88
|99.953.827
|% -7,60
|
|ASELS
|25,04
|72.541.622
|% -4,28
|
|ECILC
|4,60
|66.978.285
|% 15,29
|
|MGROS
|24,28
|55.679.905
|% 5,66
|
|BIMAS
|57,85
|35.640.356
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,02
|27.121.246
|% -8,93
|
|ADESE
|1,36
|27.128.148
|% 3,03
|
|ECILC
|4,60
|66.978.285
|% 15,29
|
|EKGYO
|1,17
|17.388.183
|% -5,65
|
|ODAS
|1,49
|19.620.819
|% -7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9471
|7,9869
|% 0,10
|
|Frank
|6,6240
|6,6639
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6523
|1,6605
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-0,23
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,39
|34,39
|-1,40
|