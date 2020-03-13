***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 16:34
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828789
BIST
16:3397.386
En Yüksek
|Değişim
|: 4,00%
|| 3.746,90
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:336,3021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0152
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:337,0099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0630
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:33321,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,68
|Açılış
|: 321,03
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.476.523
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|47.528.533
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.054.670
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|92.198.931
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,36
|6.936.249
|% -10,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,84
|1.069.127.212
|% 6,08
|
|THYAO
|9,24
|924.195.208
|% 8,96
|
|GARAN
|9,29
|523.889.507
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,06
|337.264.520
|% 3,00
|
|EREGL
|8,33
|334.753.479
|% 2,21
|
|ODAS
|1,37
|282.327.000
|% 3,79
|
|IHLGM
|0,95
|159.808.681
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,06
|337.264.520
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,25
|296.875.763
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|158.037.933
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8157
|7,8549
|% -1,20
|
|Frank
|6,5636
|6,6031
|% -1,49
|
|Riyal
|1,6709
|1,6793
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,81
|
|Altın Gr.
|321
|321
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|10,62
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|5,13
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,65
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,26
|