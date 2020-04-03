***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:52
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834535
BIST
13:1389.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 159,28
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:136,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0943
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:137,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:13347,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,63
|Açılış
|: 347,03
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.529.780
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|2.976.958
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.334.696
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,05
|211.327.943
|% -6,82
|
|TUPRS
|86,30
|346.473.249
|% 4,42
|
|PETKM
|3,41
|342.263.893
|% -1,45
|
|GARAN
|7,52
|273.629.422
|% -1,05
|
|ASELS
|23,42
|272.437.776
|% 1,21
|
|GSRAY
|2,05
|211.327.943
|% -6,82
|
|GSRAY
|2,05
|211.327.943
|% -6,82
|
|PETKM
|3,41
|342.263.893
|% -1,45
|
|IHLGM
|0,98
|60.768.157
|% -2,00
|
|TSPOR
|2,95
|174.634.079
|% -4,53
|
|YKBNK
|1,83
|103.906.699
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2097
|8,2509
|% 0,42
|
|Frank
|6,8379
|6,8791
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7738
|1,7827
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,26
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
|