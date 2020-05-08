***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 11:02
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843569
BIST
12:3598.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 134,17
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:357,1087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:357,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:35393,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,46
|Açılış
|: 393,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.164.985
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.743.400
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.042.176
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|ARDYZ
|30,86
|27.997.704
|% -7,60
|
|BURVA
|18,20
|3.192.853
|% -5,70
|
|IPEKE
|13,62
|156.150.252
|% -5,09
|
|KRDMD
|2,58
|671.562.784
|% -0,77
|
|GARAN
|8,03
|388.881.351
|% 0,12
|
|SASA
|9,56
|293.822.555
|% 1,92
|
|HALKB
|5,36
|293.108.563
|% 3,28
|
|PETUN
|21,10
|286.563.756
|% -4,61
|
|KRDMD
|2,58
|671.562.784
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,12
|270.519.048
|% -0,47
|
|HALKB
|5,36
|293.108.563
|% 3,28
|
|VAKBN
|4,61
|237.878.606
|% 2,44
|
|GARAN
|8,03
|388.881.351
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7815
|8,8256
|% 0,10
|
|Frank
|7,2923
|7,3362
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.571
|1,90
|
|Tam
|2.591
|2.638
|1,90
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|0,90
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,01
|30,01
|0,55
|