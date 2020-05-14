***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 13:20
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844921
BIST
14:3498.725
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -1.434,39
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.684
14:346,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:347,5249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:34384,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,90
|Açılış
|: 384,34
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.726.636
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|21.960.380
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|127.569.907
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.674.095
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.696.957
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,92
|1.105.554.053
|% 0,91
|
|ECILC
|5,77
|685.835.297
|% -3,19
|
|GARAN
|7,77
|421.274.234
|% -1,65
|
|SASA
|9,19
|337.296.915
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,42
|250.100.394
|% -0,82
|
|IEYHO
|0,63
|79.210.954
|% 5,00
|
|ECILC
|5,77
|685.835.297
|% -3,19
|
|KRDMD
|2,42
|250.100.394
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,07
|101.966.419
|% -0,93
|
|YGYO
|0,63
|44.724.733
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4654
|8,5078
|% -0,52
|
|Frank
|7,1143
|7,1572
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,30
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|