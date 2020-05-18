***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2020 10:32
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845684
BIST
11:00102.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 900,25
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
11:006,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
11:007,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
11:00382,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,35
|Açılış
|: 382,31
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.756.961
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|14.128.313
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|718.442
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|61.277.081
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,91
|334.494.822
|% 1,02
|
|GARAN
|7,73
|280.204.225
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,65
|178.010.226
|% -2,54
|
|BIMAS
|63,75
|173.922.884
|% 2,66
|
|THYAO
|10,87
|148.620.687
|% 0,65
|
|ODAS
|1,90
|80.493.826
|% 2,70
|
|EKGYO
|1,34
|52.353.476
|% 2,29
|
|ISYAT
|2,70
|102.005.811
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|280.204.225
|% -0,26
|
|ISGYO
|1,68
|54.945.162
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2821
|8,3236
|% 0,13
|
|Frank
|6,9866
|7,0287
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,31
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,30
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,61
|34,61
|-0,04
|