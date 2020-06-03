***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 10:03
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848685
BIST
10:29109.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.025,62
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.704
10:296,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:297,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:29372,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 372,16
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|2.690.506
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.440.589
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.755.069
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DITAS
|16,16
|287.194
|% -6,91
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,27
|425.169.850
|% 2,61
|
|ASELS
|31,98
|315.686.921
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,75
|205.883.559
|% 2,34
|
|THYAO
|12,63
|118.906.453
|% 0,16
|
|EREGL
|8,41
|111.698.735
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|205.883.559
|% 2,34
|
|GARAN
|8,27
|425.169.850
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,34
|51.226.856
|% 3,08
|
|PETKM
|3,67
|100.927.489
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,45
|58.495.662
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4427
|8,4850
|% 0,73
|
|Frank
|6,9639
|7,0059
|% 0,48
|
|Riyal
|1,7846
|1,7936
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,85
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.443
|-13,20
|
|Tam
|2.482
|2.506
|-13,30
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-6,60
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,68
|