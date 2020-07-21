***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860654
BIST
10:07120.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 822,52
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
120.092
10:076,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:077,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:07401,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,21
|Açılış
|: 401,90
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,11
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,53
|13.037.898
|% 14,65
|
|KENT
|1.661,40
|9.255.659
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|1.614.382
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|164.150
|% 9,99
|
|DITAS
|28,36
|381.541
|% -5,78
|
|LUKSK
|21,10
|122.566
|% -5,47
|
|DAGHL
|7,30
|101.287
|% -4,95
|
|TSPOR
|3,84
|16.122.148
|% -4,48
|
|YESIL
|17,64
|1.042.810
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,32
|89.250.648
|% 0,87
|
|ASELS
|33,44
|63.460.802
|% 0,91
|
|TRGYO
|5,29
|59.065.841
|% 1,73
|
|ODAS
|2,91
|58.222.457
|% 1,75
|
|GUSGR
|5,38
|57.315.909
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|50.863.947
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,32
|89.250.648
|% 0,87
|
|ODAS
|2,91
|58.222.457
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,70
|32.011.904
|% 1,80
|
|ADESE
|2,51
|40.049.371
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6826
|8,7261
|% 0,32
|
|Frank
|7,2830
|7,3269
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,95
|
|Altın Gr.
|402
|402
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.629
|6,10
|
|Tam
|2.684
|2.698
|6,30
|
|Yarım
|1.303
|1.320
|3,10
|
|Çeyrek
|653
|661
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,34
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,47
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,33
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