***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:19
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865270
BIST
10:181.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:186,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:188,2748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1092
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2775
En Düşük
8,1274
10:18455,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 8,74
|Açılış
|: 455,68
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.236.866
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|969.798
|% 9,69
|
|AKMGY
|50,95
|394.404
|% 8,82
|
|KLGYO
|7,79
|10.354.260
|% 8,19
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|434.114
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|526.694
|% -9,99
|
|GARAN
|6,78
|236.083.329
|% 0,30
|
|ASELS
|17,25
|157.658.255
|% -0,06
|
|THYAO
|11,15
|145.775.671
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|SISE
|5,91
|117.197.402
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|TSKB
|1,12
|47.360.820
|% 1,82
|
|IHLAS
|0,84
|32.832.329
|% -1,18
|
|YKBNK
|2,10
|75.489.964
|% 0,48
|
|GARAN
|6,78
|236.083.329
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1147
|9,1604
|% 1,61
|
|Frank
|7,6257
|7,6716
|% 1,59
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|9,45
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,10
|
|Cumhuriyet
|2.982
|3.033
|48,80
|
|Tam
|3.072
|3.121
|50,20
|
|Yarım
|1.491
|1.521
|24,40
|
|Çeyrek
|748
|761
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,18
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,19
|