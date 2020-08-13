***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 11:34
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868551
BIST
12:541.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
12:547,3360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
12:548,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
12:54455,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,50
|Açılış
|: 455,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:52
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.480
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.474.118
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|39.372.291
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,65
|662.758.174
|% 2,44
|
|THYAO
|11,30
|478.851.139
|% -1,05
|
|GARAN
|7,04
|473.688.663
|% -0,42
|
|KRDMD
|2,93
|463.326.460
|% -2,98
|
|ASELS
|17,86
|430.024.137
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,03
|382.561.621
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,93
|463.326.460
|% -2,98
|
|ODAS
|2,56
|281.988.543
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,53
|155.455.891
|% 1,32
|
|KARSN
|3,16
|318.247.203
|% 3,27
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3269
|7,3347
|% 0,01
|
|Euro
|8,6758
|8,6897
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,5720
|9,6200
|% 0,46
|
|Frank
|8,0341
|8,0825
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% 0,07
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|14,78
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|-0,06
|