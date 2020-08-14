***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:11
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868911
BIST
10:371.094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:377,3697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3702
En Düşük
7,3269
10:378,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:37460,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 460,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|ULAS
|4,98
|4.570.926
|% 9,93
|
|FADE
|4,65
|2.940.874
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|6.959.872
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.748.346
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|702.873
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|6.265.656
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,96
|293.810.917
|% -1,01
|
|TUPRS
|79,50
|148.203.936
|% 1,40
|
|THYAO
|11,04
|143.026.547
|% -0,90
|
|KARSN
|3,22
|114.913.973
|% -2,13
|
|TSPOR
|4,46
|112.091.672
|% 6,70
|
|EKGYO
|1,96
|293.810.917
|% -1,01
|
|TSKB
|1,10
|48.821.996
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,09
|86.132.966
|% 2,96
|
|KARSN
|3,22
|114.913.973
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|68.303.613
|% -1,42
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3662
|7,3697
|% 0,39
|
|Euro
|8,6908
|8,6976
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,5913
|9,6394
|% 0,31
|
|Frank
|8,0531
|8,1016
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% 0,40
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-10,76
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,16
|
Seans Raporu
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