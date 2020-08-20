***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870271
BIST
10:151.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:157,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3224
En Düşük
7,2632
10:158,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0537
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:15457,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,61
|Açılış
|: 457,13
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:13
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.473.245
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|728.422
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.279
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|VKFYO
|10,10
|2.997.403
|% -8,60
|
|GARFA
|10,79
|574.693
|% -6,98
|
|PETKM
|4,48
|500.451.573
|% 5,91
|
|TUPRS
|88,40
|419.485.197
|% 2,85
|
|ZOREN
|2,79
|111.323.453
|% 5,28
|
|RTALB
|56,75
|78.280.665
|% -2,49
|
|SISE
|6,24
|75.899.319
|% -0,48
|
|PETKM
|4,48
|500.451.573
|% 5,91
|
|ZOREN
|2,79
|111.323.453
|% 5,28
|
|EKGYO
|2,03
|50.347.446
|% -1,46
|
|AKENR
|2,07
|43.278.594
|% 6,70
|
|KRDMD
|2,95
|39.288.320
|% 0,68
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3182
|7,3224
|% 0,46
|
|Euro
|8,6815
|8,6890
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5350
|9,5828
|% 0,09
|
|Frank
|7,9767
|8,0247
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9445
|1,9542
|% 0,28
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|17,65
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|