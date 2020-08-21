***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:11
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870599
BIST
14:581.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.125
14:587,2311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
14:588,5082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,1504
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
14:58446,45
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -10,50
|Açılış
|: 446,39
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
444,69
BIST En Aktif Hisseler14:58
|GARFA
|12,32
|15.868.604
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.004.747
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.738.261
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,80
|3.854.286.536
|% 3,23
|
|TUPRS
|93,00
|2.987.830.332
|% 1,09
|
|GARAN
|7,29
|1.087.020.373
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,16
|685.427.690
|% 1,57
|
|VAKBN
|4,46
|648.710.771
|% 3,48
|
|PETKM
|4,80
|3.854.286.536
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,19
|452.134.452
|% 1,39
|
|ZOREN
|3,06
|540.218.379
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,04
|352.354.179
|% 0,49
|
|GARAN
|7,29
|1.087.020.373
|% 2,10
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2210
|7,2311
|% -0,91
|
|Euro
|8,4961
|8,5082
|% -1,74
|
|Sterlin
|9,4539
|9,5013
|% -1,69
|
|Frank
|7,8904
|7,9379
|% -1,48
|
|Riyal
|1,9218
|1,9314
|% -0,95
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-33,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,56
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.945
|3.021
|-74,24
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-35,91
|
|Çeyrek
|714
|731
|-17,95
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,10
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|-0,65
|