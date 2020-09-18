***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 14:12
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875631
BIST
15:311.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:317,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:318,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:31474,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 474,21
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:28
|AYCES
|77,55
|6.840.991
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|53.474.157
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.701.668
|% 3,18
|
|PETKM
|4,37
|681.887.578
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,62
|516.330.514
|% 8,26
|
|DGKLB
|2,62
|414.274.494
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,51
|354.231.246
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.701.668
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,62
|516.330.514
|% 8,26
|
|DGKLB
|2,62
|414.274.494
|% -8,71
|
|PETKM
|4,37
|681.887.578
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|112.950.517
|% 0,00
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5718
|7,5736
|% 0,36
|
|Euro
|8,9662
|8,9710
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7878
|9,8369
|% 0,28
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% 0,33
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,38
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|15,00
|
|Tam
|3.135
|3.213
|16,31
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|7,89
|
|Çeyrek
|760
|777
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,62
|
Seans Raporu
15:28
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15:41DZGYO
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15:37FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 669, 141 adet işlem