***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2021 10:52
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907680
BIST
10:491.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,10
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
10:497,0980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,0855
10:498,4998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0507
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
10:49410,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,29
|Açılış
|: 410,35
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler10:46
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|5.708.594
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|71,95
|15.615.877
|% -5,58
|
|KOZAL
|123,50
|258.337.932
|% 1,65
|
|SASA
|28,32
|204.336.082
|% 5,28
|
|GARAN
|9,98
|187.829.262
|% 0,60
|
|ISKPL
|28,68
|171.299.492
|% 0,70
|
|SISE
|7,78
|159.703.584
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,51
|121.307.056
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,11
|142.865.524
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,28
|142.660.229
|% 1,42
|
|IHLAS
|1,25
|32.103.384
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,92
|158.241.855
|% -0,14
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1035
|7,1077
|% -0,39
|
|Euro
|8,5049
|8,5103
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,6794
|9,7279
|% -0,50
|
|Frank
|7,8230
|7,8701
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8865
|1,8960
|% -0,54
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,71
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|59,10
|59,10
|0,09
|
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