***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 14:38
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908176
BIST
14:441.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
14:447,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1131
En Düşük
7,0275
14:448,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0544
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5646
En Düşük
8,4633
14:44416,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,05
|Açılış
|: 416,00
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,42
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler14:42
|JANTS
|552,30
|52.073.127
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.901.649
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.974.450
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.985.366.165
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.985.366.165
|% -9,95
|
|KOZAL
|130,80
|1.506.489.630
|% 2,67
|
|ISFIN
|4,52
|999.966.625
|% 8,92
|
|ODAS
|4,28
|848.295.408
|% 3,63
|
|GARAN
|9,81
|846.939.786
|% 0,51
|
|DOHOL
|3,62
|2.985.366.165
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,52
|999.966.625
|% 8,92
|
|ODAS
|4,28
|848.295.408
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,21
|353.298.707
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,48
|380.683.094
|% 1,22
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1074
|7,1118
|% 0,79
|
|Euro
|8,5552
|8,5615
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6950
|9,7436
|% 0,31
|
|Frank
|7,8549
|7,9022
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% 0,59
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|11,73
|
|Altın Gr.
|414
|414
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.736
|2.806
|43,07
|
|Yarım
|1.323
|1.357
|20,83
|
|Çeyrek
|663
|679
|10,42
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|60,14
|60,14
|0,58
|
Seans Raporu
14:42
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