***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 16:22
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909091
BIST
17:381.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
17:387,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0360
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
17:388,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
17:38415,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,31
|Açılış
|: 415,56
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler17:37
|IDEAS
|29,92
|18.042.019
|% 10,00
|
|YESIL
|220,20
|17.549.980
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|31.219.500
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.029.525
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,41
|433.818.894
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|45.004.890
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,22
|75.742.675
|% -9,22
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|DITAS
|48,58
|72.192.412
|% -6,31
|
|KOZAL
|137,50
|1.776.025.421
|% 0,51
|
|SISE
|7,83
|1.252.850.454
|% 1,69
|
|KOZAA
|17,95
|1.078.613.221
|% 5,84
|
|GARAN
|10,01
|1.004.878.342
|% -1,67
|
|PETKM
|5,13
|995.365.423
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,57
|920.604.093
|% -2,28
|
|PETKM
|5,13
|995.365.423
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,54
|672.401.958
|% 0,85
|
|SISE
|7,83
|1.252.850.454
|% 1,69
|
|KARSN
|5,06
|795.058.595
|% 5,20
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0159
|7,0200
|% -0,54
|
|Euro
|8,5311
|8,5373
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6718
|9,7203
|% -0,58
|
|Frank
|7,8523
|7,8996
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8652
|1,8746
|% -0,55
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,47
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,41
|61,41
|-0,06
|
Seans Raporu
17:37
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17:49GLRYH
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