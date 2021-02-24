***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 17:12
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912270
BIST
17:241.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -23,02
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:247,2378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1326
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:248,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1496
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:24415,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,72
|Açılış
|: 415,42
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|10.959.175
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|9.794.017
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.031.093
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,94
|41.304.883
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.877.976
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,40
|2.190.603.046
|% 1,50
|
|THYAO
|13,00
|2.051.599.561
|% -0,15
|
|SASA
|39,62
|1.849.333.071
|% 9,09
|
|PETKM
|5,17
|1.797.313.527
|% -4,79
|
|GUBRF
|76,85
|1.797.015.729
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,31
|1.000.446.654
|% -1,28
|
|PETKM
|5,17
|1.797.313.527
|% -4,79
|
|IHLAS
|0,90
|297.672.202
|% -9,09
|
|TSKB
|1,76
|576.047.958
|% -2,22
|
|ODAS
|4,04
|1.142.567.340
|% 1,51
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2357
|7,2378
|% 1,87
|
|Euro
|8,7825
|8,7862
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,1467
|10,1976
|% 1,47
|
|Frank
|7,9097
|7,9574
|% 1,15
|
|Riyal
|1,9170
|1,9266
|% 1,47
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,12
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,90
|