***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 16:33
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915124
BIST
17:461.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:467,4232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:468,9488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:46408,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,58
|Açılış
|: 408,97
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,19
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ULUSE
|69,30
|9.337.094
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.311.001
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.339.382
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.752.026
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.514.365
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.674.628
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|KONTR
|89,00
|457.289.999
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,77
|2.607.823.228
|% -1,01
|
|PETKM
|5,91
|1.452.388.791
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,35
|1.230.778.349
|% 4,11
|
|SISE
|7,67
|1.174.000.619
|% 0,66
|
|GARAN
|9,39
|1.157.364.041
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,44
|848.245.307
|% 0,41
|
|PETKM
|5,91
|1.452.388.791
|% 3,14
|
|DOHOL
|3,35
|597.919.398
|% 0,90
|
|THYAO
|14,77
|2.607.823.228
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,35
|1.230.778.349
|% 4,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4195
|7,4232
|% -0,30
|
|Euro
|8,9423
|8,9488
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,3372
|10,3890
|% -0,22
|
|Frank
|7,9921
|8,0403
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9709
|1,9808
|% -0,42
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-0,54
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|1,09
|
Seans Raporu
17:46
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17:59TUCLK
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17:58KRONT
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17:57AVTUR
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem