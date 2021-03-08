***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 12:10
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915849
BIST
13:411.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:417,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1104
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:419,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1045
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:41416,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,93
|Açılış
|: 416,21
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:41
|FADE
|11,55
|73.323.900
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.128.933
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|59.847
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|17.015.127
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|DAGHL
|15,50
|3.935.369
|% -4,32
|
|LINK
|45,00
|25.783.518
|% -4,21
|
|ISMEN
|19,83
|57.826.979
|% -4,11
|
|ULUSE
|64,50
|1.912.786
|% -3,95
|
|GARAN
|9,12
|1.106.516.703
|% -1,41
|
|PETKM
|6,15
|1.063.207.864
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,40
|824.258.326
|% 2,72
|
|HALKB
|5,45
|752.492.085
|% 1,11
|
|THYAO
|14,83
|743.299.770
|% 0,34
|
|PETKM
|6,15
|1.063.207.864
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,43
|377.258.761
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|752.492.085
|% 1,11
|
|GARAN
|9,12
|1.106.516.703
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,25
|481.320.822
|% -0,23
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6399
|7,6424
|% 1,47
|
|Euro
|9,0736
|9,0845
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,5522
|10,6051
|% 1,48
|
|Frank
|8,1633
|8,2125
|% 1,31
|
|Riyal
|2,0321
|2,0423
|% 1,52
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,10
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.810
|29,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|27,60
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,36
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,29
|69,29
|-0,07
|