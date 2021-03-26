***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920840
BIST
14:201.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,49
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:208,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1205
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:209,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1530
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:20445,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,95
|Açılış
|: 445,42
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:20
|BJKAS
|6,93
|527.627.905
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.231.353
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|SAYAS
|25,22
|79.579.578
|% 9,75
|
|AVOD
|9,53
|631.869.992
|% -9,58
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,96
|1.732.471.402
|% -0,43
|
|AVOD
|9,53
|631.869.992
|% -9,58
|
|SISE
|7,31
|610.715.403
|% 1,25
|
|VESTL
|37,18
|609.066.313
|% 0,22
|
|BJKAS
|6,93
|527.627.905
|% 10,00
|
|GARAN
|6,96
|1.732.471.402
|% -0,43
|
|GSRAY
|3,76
|421.534.170
|% 5,32
|
|SKBNK
|1,20
|133.149.513
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,18
|227.553.624
|% 0,93
|
|SISE
|7,31
|610.715.403
|% 1,25
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0530
|8,0600
|% 1,52
|
|Euro
|9,4918
|9,5086
|% 1,64
|
|Sterlin
|11,0279
|11,0832
|% 1,52
|
|Frank
|8,5028
|8,5540
|% 1,16
|
|Riyal
|2,1352
|2,1459
|% 1,23
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,64
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.930
|3.006
|1,30
|
|Yarım
|1.416
|1.454
|0,63
|
|Çeyrek
|710
|727
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|1,17
|