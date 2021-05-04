***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:09
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934315
BIST
10:181.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:188,3168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:189,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:18477,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 477,38
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,60
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DITAS
|15,29
|1.096.950
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.030.074
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.843.297
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,19
|95.044
|% -41,38
|
|VAKFN
|21,30
|3.230.252
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,43
|4.303.720
|% -5,77
|
|VERTU
|28,66
|16.258.673
|% -5,10
|
|EUKYO
|4,10
|271.059
|% -4,21
|
|THYAO
|12,74
|334.079.858
|% -1,39
|
|EREGL
|19,24
|142.715.604
|% 1,48
|
|GARAN
|7,37
|133.524.144
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,60
|117.725.895
|% 0,69
|
|PETKM
|6,86
|97.965.175
|% 0,88
|
|THYAO
|12,74
|334.079.858
|% -1,39
|
|YKBNK
|2,12
|54.057.679
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,40
|25.615.699
|% 6,06
|
|GARAN
|7,37
|133.524.144
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|22.229.771
|% 0,79
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3104
|8,3168
|% 0,84
|
|Euro
|9,9694
|9,9986
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4814
|11,5390
|% 0,37
|
|Frank
|9,0461
|9,1006
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2089
|2,2200
|% 0,72
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-6,73
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-0,02
|