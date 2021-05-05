***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 13:15
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934614
BIST
13:361.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:368,3521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:3610,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0317
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
13:36477,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,82
|Açılış
|: 477,81
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:36
|MTRKS
|42,24
|98.112.031
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.795.608
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,29
|75.618.668
|% 9,57
|
|CIMSA
|24,76
|157.371.933
|% 9,56
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.531.118
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|29.594.437
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.345.247
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,50
|1.022.858
|% -8,73
|
|EREGL
|19,29
|530.518.410
|% -1,83
|
|PETKM
|6,89
|524.010.058
|% 0,15
|
|KOZAL
|117,20
|502.504.141
|% 1,91
|
|GARAN
|7,23
|444.699.240
|% -0,55
|
|THYAO
|12,65
|394.176.350
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,81
|174.490.173
|% 0,09
|
|PETKM
|6,89
|524.010.058
|% 0,15
|
|GARAN
|7,23
|444.699.240
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|124.814.908
|% -0,48
|
|CANTE
|4,67
|243.345.247
|% -9,85
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3467
|8,3521
|% 0,33
|
|Euro
|10,0354
|10,0425
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,5992
|11,6573
|% 0,66
|
|Frank
|9,1028
|9,1577
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2218
|2,2330
|% 0,43
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|