***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2021 10:42
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936912
BIST
11:571.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -19,39
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.440
11:578,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
11:5710,2289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
11:57504,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.570.228
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|20.420.012
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,73
|15.356.434
|% 9,24
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|METUR
|32,20
|38.863.165
|% -9,30
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|DOBUR
|14,00
|1.141.197
|% -8,97
|
|IHGZT
|1,22
|10.717.665
|% -7,58
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|GARAN
|8,02
|492.067.570
|% -0,74
|
|THYAO
|13,41
|409.241.546
|% 0,45
|
|PETKM
|6,33
|408.687.007
|% 1,12
|
|KOZAL
|129,20
|361.770.404
|% -1,37
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|EKGYO
|1,95
|153.468.022
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,14
|143.869.634
|% -0,47
|
|PETKM
|6,33
|408.687.007
|% 1,12
|
|GARAN
|8,02
|492.067.570
|% -0,74
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3760
|8,3786
|% -0,40
|
|Euro
|10,2227
|10,2289
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,7863
|11,8454
|% -0,43
|
|Frank
|9,2526
|9,3084
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2273
|2,2385
|% -0,41
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.374
|10,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-17,86
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-8,64
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-1,15
|
Seans Raporu
11:57
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 94 kaybederek (% -1.50 ) 1, 509
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12:11XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 6, 551.00 milyon TL de
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12:11IHGZT
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 878, 596 adet işlem
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12:09SRVGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 82.90 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 343 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 6, 423.00 milyon TL de