***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 15:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937458
BIST
16:191.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:198,4006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:1910,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:19507,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,76
|Açılış
|: 507,31
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TRILC
|42,90
|113.591.413
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.486.296
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.415.911
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|11.991.826
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.564.575
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.804.802
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.269.175
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,40
|33.456.975
|% -8,20
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|853.941.370
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|643.729.176
|% 1,72
|
|FENER
|33,60
|586.121.803
|% 6,94
|
|KOZAL
|128,40
|557.728.112
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|445.361.115
|% -0,12
|
|GARAN
|8,06
|853.941.370
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.144.699
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,15
|196.678.299
|% -0,46
|
|KARSN
|4,84
|407.017.694
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|442.389.764
|% -1,24
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3989
|8,4026
|% -0,15
|
|Euro
|10,2613
|10,2663
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8308
|11,8902
|% -0,35
|
|Frank
|9,3122
|9,3683
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% -0,27
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,57
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,43
|67,43
|1,08
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 73 kaybederek (% -0.18 ) 1, 519
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16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, TSKB
-
16:27BAKAB
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 948 adet işlem
-
16:25OZGYO
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 988, 733 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 10, 730.00 milyon TL de