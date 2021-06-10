***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 12:56
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941672
BIST
14:181.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:188,5294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0605
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5189
14:1810,4033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0637
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:18515,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,37
|Açılış
|: 515,27
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,72
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EMKEL
|2,09
|3.883.508
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.669.954
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.533.828
|% 9,93
|
|MZHLD
|47,30
|3.798.602
|% 8,14
|
|FENER
|35,92
|271.807.280
|% 8,13
|
|YESIL
|3,51
|56.937.723
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.076.293
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|28,10
|17.726.210
|% -7,99
|
|TKURU
|179,00
|4.905.823
|% -7,97
|
|KOZAL
|129,10
|1.631.979.698
|% 2,87
|
|THYAO
|14,45
|695.585.733
|% -0,76
|
|GARAN
|8,38
|618.608.847
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,44
|413.308.903
|% 0,86
|
|ATATP
|32,50
|333.545.624
|% -7,46
|
|EKGYO
|2,08
|269.255.316
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,27
|175.787.920
|% 0,00
|
|GARAN
|8,38
|618.608.847
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|79.221.474
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.533.828
|% 9,93
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5263
|8,5294
|% -0,70
|
|Euro
|10,3993
|10,4033
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,9903
|12,0505
|% -0,80
|
|Frank
|9,4898
|9,5470
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2680
|2,2794
|% -0,68
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,31
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.395
|3.481
|-43,71
|
|Yarım
|1.641
|1.684
|-21,15
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,57
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|0,23
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:30GEDIK
Yüzde 4.07 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 239 adet işlem
-
14:29FENER
Yüzde 8.13 oranında artışla 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 722, 705 adet işlem
-
14:27RYGYO
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 949, 940 adet işlem
-
14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.26 ) 1, 554
-
14:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, TRKCM, SODA