***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 10:09
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944983
BIST
11:261.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:268,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:2610,3454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0522
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:26490,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,64
|Açılış
|: 490,77
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.831.407
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.406.203
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.396.386
|% 9,88
|
|FADE
|22,04
|20.356.462
|% 8,04
|
|EUKYO
|6,66
|3.759.909
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|OZBAL
|14,39
|24.885.825
|% -4,70
|
|DAGHL
|15,56
|9.758.639
|% -4,66
|
|NUGYO
|11,97
|1.048.424
|% -4,55
|
|GARAN
|8,30
|579.636.931
|% 0,61
|
|THYAO
|13,39
|335.148.718
|% 0,00
|
|KUTPO
|61,60
|222.140.868
|% 3,10
|
|EREGL
|18,20
|188.987.932
|% -0,38
|
|KRDMD
|6,73
|166.920.460
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,90
|146.950.592
|% -1,04
|
|GARAN
|8,30
|579.636.931
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,17
|133.352.812
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,29
|161.174.508
|% -0,56
|
|THYAO
|13,39
|335.148.718
|% 0,00
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6913
|8,6950
|% -0,45
|
|Euro
|10,3403
|10,3454
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9908
|12,0509
|% -0,51
|
|Frank
|9,3879
|9,4444
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% -0,40
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,32
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|-0,20
|
Seans Raporu
11:26
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11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 84 kaybederek (% -0.12 ) 1, 481
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11:40XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 3, 906.00 milyon TL de
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11:40OZBAL
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 952 adet işlem
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11:39OZBAL
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 698 adet işlem
-
11:38YESIL
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 372 adet işlem