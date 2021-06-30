***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 15:56
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945087
BIST
17:141.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:148,6785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0554
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:1410,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0747
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:14491,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,91
|Açılış
|: 491,66
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FADE
|22,44
|60.254.336
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.472.719
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.902.536
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.099.191
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.603.677
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,58
|6.964.562
|% -8,82
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|OZRDN
|10,10
|23.027.459
|% -7,76
|
|YESIL
|2,50
|24.169.375
|% -7,75
|
|GARAN
|8,34
|1.074.066.493
|% 1,09
|
|THYAO
|13,51
|743.273.148
|% 0,90
|
|KUTPO
|61,50
|642.254.413
|% 2,93
|
|SASA
|27,40
|390.317.967
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,32
|365.183.207
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|289.129.913
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,18
|307.377.757
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|1.074.066.493
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|365.183.207
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|82.921.867
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6750
|8,6785
|% -0,63
|
|Euro
|10,2924
|10,3229
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,9670
|12,0271
|% -0,71
|
|Frank
|9,3421
|9,3984
|% -1,06
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,63
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,13
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|-7,29
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-3,53
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,53
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 7 kaybederek (% -0.45 ) 1, 476
-
17:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
17:25OZRDN
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 213, 509 adet işlem
-
17:22MERKO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 488, 507 adet işlem
-
17:21MERKO
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 475, 365 adet işlem