***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 17:26
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955019
BIST
17:251.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:258,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2510,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0987
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:25494,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 494,42
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:24
|VBTYZ
|20,90
|5.180.671
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.749.580
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.716.590
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|28.869.285
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.479.457
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.382.676
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.294.744
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|8.774.415
|% -6,51
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,25
|1.990.023.866
|% 1,65
|
|KOZAL
|111,10
|1.583.751.283
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,65
|755.964.096
|% 3,28
|
|AKBNK
|5,49
|566.308.988
|% 1,29
|
|KOZAA
|14,34
|559.037.491
|% 3,61
|
|GARAN
|9,25
|1.990.023.866
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,50
|513.342.547
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,49
|566.308.988
|% 1,29
|
|ODAS
|1,39
|137.662.125
|% 2,96
|
|TSKB
|1,32
|105.763.720
|% 0,76
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5287
|8,5341
|% 0,70
|
|Euro
|10,1102
|10,1384
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,8565
|11,9160
|% 0,99
|
|Frank
|9,3741
|9,4305
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2671
|2,2785
|% 0,58
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,41
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
|