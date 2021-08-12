***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 11:56
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957558
BIST
14:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,57
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.434
En Düşük
1.420
14:108,5248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1001
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5225
14:1010,0343
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1040
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0209
14:10481,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,12
|Açılış
|: 481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
481,49
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DOBUR
|19,61
|3.671.047
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.204.706
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.421.530
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,56
|81.223.568
|% 8,31
|
|IDGYO
|3,27
|30.203.874
|% -9,92
|
|EDATA
|14,45
|15.674.048
|% -8,25
|
|SKTAS
|2,09
|7.293.161
|% -7,52
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|EDIP
|3,83
|70.462.807
|% -6,81
|
|GARAN
|9,16
|744.132.871
|% 2,35
|
|TUPRS
|98,55
|741.783.965
|% 2,12
|
|KRDMD
|8,01
|600.873.970
|% 1,65
|
|EREGL
|19,51
|479.800.038
|% 2,31
|
|GENIL
|14,47
|457.999.873
|% -5,11
|
|YKBNK
|2,47
|345.867.491
|% 2,07
|
|GARAN
|9,16
|744.132.871
|% 2,35
|
|KRDMD
|8,01
|600.873.970
|% 1,65
|
|GLYHO
|2,21
|151.247.647
|% -3,07
|
|PETKM
|5,92
|364.515.783
|% 2,60
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5229
|8,5248
|% -1,16
|
|Euro
|10,0285
|10,0343
|% -1,03
|
|Sterlin
|11,8209
|11,8802
|% -0,85
|
|Frank
|9,2447
|9,3004
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% -0,75
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-1,13
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-7,62
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,69
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,10
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
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14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 8 artarak (% 1.83 ) 1, 545
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14:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
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14:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TUPRS, TRKCM
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14:26XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 7, 618.00 milyon TL de
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14:25VAKFN
Yüzde 6.38 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 101, 536 adet işlem