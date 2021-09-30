***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 11:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965837
BIST
10:471.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.397
En Düşük
1.390
10:478,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
10:4710,3168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0389
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,2995
10:47494,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,74
|Açılış
|: 494,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler10:47
|PENTA
|187,50
|1.765.717
|% 9,01
|
|ATAGY
|4,26
|11.215.519
|% 8,40
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,24
|4.611.052
|% 6,87
|
|VBTYZ
|19,91
|27.893.554
|% 5,57
|
|RALYH
|5,87
|190.217
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|679.326
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,82
|31.611.241
|% -7,85
|
|GARFA
|12,12
|1.662.151
|% -6,55
|
|BIOEN
|34,40
|25.179.839
|% -6,47
|
|THYAO
|14,04
|303.615.503
|% 1,89
|
|GARAN
|9,03
|255.586.697
|% -0,33
|
|SISE
|8,21
|227.890.662
|% 0,49
|
|TUPRS
|113,90
|164.385.580
|% 1,06
|
|KRDMD
|6,39
|127.622.911
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,79
|90.292.912
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|111.886.503
|% 0,84
|
|GARAN
|9,03
|255.586.697
|% -0,33
|
|SISE
|8,21
|227.890.662
|% 0,49
|
|THYAO
|14,04
|303.615.503
|% 1,89
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8714
|8,8734
|% -0,49
|
|Euro
|10,2997
|10,3168
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,8950
|11,9547
|% -0,30
|
|Frank
|9,4773
|9,5344
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3617
|2,3736
|% -0,31
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|5,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,21
|78,21
|0,12
|