***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980810
BIST
10:331.904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 23,49
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.904
En Düşük
1.894
10:3313,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0660
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:3315,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0240
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:33782,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,88
|Açılış
|: 782,98
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|PKENT
|4.477,90
|3.694.268
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|14.454.270
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|CELHA
|8,70
|1.077.913
|% -4,29
|
|THYAO
|18,90
|498.140.577
|% 3,56
|
|KRDMD
|9,44
|275.919.139
|% 0,96
|
|PETKM
|8,27
|215.943.227
|% 1,22
|
|EREGL
|23,90
|206.536.280
|% 2,14
|
|SISE
|13,31
|198.507.857
|% -0,08
|
|TSKB
|1,55
|109.276.226
|% 3,33
|
|KRDMD
|9,44
|275.919.139
|% 0,96
|
|THYAO
|18,90
|498.140.577
|% 3,56
|
|PETKM
|8,27
|215.943.227
|% 1,22
|
|ODAS
|1,56
|37.577.235
|% 1,30
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7160
|13,7224
|% 0,43
|
|Euro
|15,4847
|15,5313
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,1740
|18,2651
|% 0,08
|
|Frank
|14,8399
|14,9293
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6494
|3,6678
|% 0,27
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,41
|
|Altın Gr.
|779
|779
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,82
|70,82
|1,15
|
Seans Raporu
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