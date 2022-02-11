***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001013
BIST
14:182.008
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -30,25
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.997
14:1813,4725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0426
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
14:1815,3514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1132
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
14:18792,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,85
|Açılış
|: 791,88
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PKENT
|653,80
|12.520.721
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|82.889.939
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.087.034
|% 9,95
|
|GEDIK
|8,07
|33.943.642
|% 8,47
|
|INTEM
|109,10
|17.128.934
|% 7,17
|
|ORCAY
|30,46
|148.413.985
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|165.886.133
|% -9,96
|
|AVOD
|3,97
|17.456.930
|% -5,92
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|THYAO
|29,16
|3.999.634.812
|% -2,15
|
|EREGL
|28,56
|1.234.618.975
|% -3,05
|
|KRDMD
|11,75
|974.472.933
|% -0,59
|
|TUPRS
|191,60
|871.230.957
|% 0,84
|
|SISE
|13,63
|717.909.375
|% -2,08
|
|THYAO
|29,16
|3.999.634.812
|% -2,15
|
|YKBNK
|4,04
|483.663.374
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,28
|206.651.345
|% -2,15
|
|KRDMD
|11,75
|974.472.933
|% -0,59
|
|MOBTL
|1,88
|143.571.653
|% 6,82
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4676
|13,4824
|% -0,24
|
|Euro
|15,3455
|15,3601
|% -0,68
|
|Sterlin
|18,2417
|18,3332
|% -0,12
|
|Frank
|14,4926
|14,5799
|% -0,19
|
|Riyal
|3,5840
|3,6019
|% -0,19
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-1,89
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.339
|-30,00
|
|Tam
|5.234
|5.366
|-30,79
|
|Yarım
|2.530
|2.596
|-14,90
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-7,45
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,96
|91,96
|0,55
|