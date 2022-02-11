***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 10:23
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001016
BIST
14:552.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -35,79
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
14:5513,4745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0406
|Açılış
|: 13,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
14:5515,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0941
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
14:55791,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,83
|Açılış
|: 791,01
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler14:53
|PKENT
|653,80
|12.641.020
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|84.280.742
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.148.736
|% 9,95
|
|GEDIK
|8,11
|43.504.299
|% 9,01
|
|MOBTL
|1,91
|161.786.605
|% 8,52
|
|ORCAY
|30,46
|148.484.988
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|166.915.283
|% -9,96
|
|PRKAB
|48,48
|13.554.778
|% -6,59
|
|AVOD
|3,96
|18.169.919
|% -6,16
|
|MANAS
|23,02
|5.838.090
|% -6,12
|
|THYAO
|28,62
|4.720.713.951
|% -3,96
|
|EREGL
|28,44
|1.321.009.848
|% -3,46
|
|KRDMD
|11,67
|1.074.681.370
|% -1,27
|
|TUPRS
|189,70
|966.519.465
|% -0,16
|
|SISE
|13,59
|782.891.457
|% -2,37
|
|THYAO
|28,62
|4.720.713.951
|% -3,96
|
|YKBNK
|4,03
|574.386.818
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,28
|256.149.081
|% -2,15
|
|KRDMD
|11,67
|1.074.681.370
|% -1,27
|
|MOBTL
|1,91
|161.786.605
|% 8,52
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4650
|13,4745
|% -0,30
|
|Euro
|15,3608
|15,3697
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,2269
|18,3183
|% -0,20
|
|Frank
|14,4753
|14,5625
|% -0,31
|
|Riyal
|3,5808
|3,5987
|% -0,28
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,50
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|5.263
|5.343
|-26,00
|
|Tam
|5.235
|5.367
|-29,88
|
|Yarım
|2.530
|2.596
|-14,46
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,78
|