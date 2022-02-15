***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 12:20
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001767
BIST
12:222.043
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 41,07
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.046
En Düşük
2.006
12:2213,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0182
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6388
En Düşük
13,5620
12:2215,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0899
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4600
En Düşük
15,3518
12:22811,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -6,20
|Açılış
|: 811,99
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,95
BIST En Aktif Hisseler12:22
|PKENT
|791,00
|7.803.910
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,87
|11.242.761
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,72
|31.438.685
|% 9,64
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,24
|14.133.457
|% 8,00
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|21.510.738
|% -7,28
|
|DAGHL
|12,20
|1.424.493
|% -4,69
|
|DERHL
|4,94
|15.654.657
|% -4,63
|
|THYAO
|29,40
|3.200.342.133
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,90
|968.353.938
|% 3,39
|
|EREGL
|28,72
|760.166.086
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,13
|714.387.966
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,10
|668.880.993
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,13
|714.387.966
|% 1,23
|
|THYAO
|29,40
|3.200.342.133
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,30
|208.465.141
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,90
|968.353.938
|% 3,39
|
|PETKM
|8,30
|378.653.715
|% 3,11
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5972
|13,6104
|% 0,13
|
|Euro
|15,4267
|15,4521
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,3641
|18,4562
|% 0,21
|
|Frank
|14,6362
|14,7244
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6116
|3,6297
|% 0,00
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-13,96
|
|Altın Gr.
|813
|814
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.485
|8,00
|
|Tam
|5.381
|5.517
|12,92
|
|Yarım
|2.601
|2.669
|6,25
|
|Çeyrek
|1.305
|1.334
|3,12
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|-1,69
|