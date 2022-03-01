***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 10:32
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005666
BIST
12:371.983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 37,27
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:3713,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0792
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:3715,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0392
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:37856,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,75
|Açılış
|: 856,33
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
857,08
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:37
|HUBVC
|9,13
|3.000.127
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.853
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.470.973
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,04
|131.418.761
|% 9,82
|
|KARYE
|17,28
|56.464.962
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.823.281
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,10
|1.732.556.848
|% 1,87
|
|GARAN
|11,70
|1.702.903.428
|% 5,60
|
|EREGL
|32,58
|1.357.357.812
|% 4,83
|
|YKBNK
|3,75
|1.073.878.837
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,05
|992.841.450
|% 2,73
|
|YKBNK
|3,75
|1.073.878.837
|% 4,75
|
|GARAN
|11,70
|1.702.903.428
|% 5,60
|
|HUNER
|2,88
|337.169.596
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,25
|709.065.173
|% 3,13
|
|KRDMD
|12,05
|992.841.450
|% 2,73
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9109
|13,9238
|% 0,57
|
|Euro
|15,5863
|15,6110
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,6080
|18,7013
|% 0,41
|
|Frank
|15,1265
|15,2176
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6939
|3,7124
|% 0,31
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,99
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,51
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.660
|5.803
|27,49
|
|Yarım
|2.735
|2.807
|13,30
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,33
|