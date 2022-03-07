***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 14:24
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007767
BIST
15:311.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:3114,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1460
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:3115,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1156
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:31917,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 18,05
|Açılış
|: 917,29
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SELVA
|18,76
|27.653.153
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|155.903.470
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.407.127
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ATSYH
|15,30
|1.718.111
|% 8,90
|
|SANEL
|8,01
|7.994.659
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|21.292.657
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.207.245
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.592.442
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.902.547
|% -9,76
|
|KRDMD
|13,87
|2.625.724.069
|% 2,59
|
|THYAO
|25,18
|1.815.526.148
|% -0,47
|
|EREGL
|34,42
|1.603.629.728
|% 1,24
|
|GARAN
|11,81
|1.219.402.093
|% -0,34
|
|ASELS
|24,26
|1.150.761.400
|% 0,25
|
|KRDMD
|13,87
|2.625.724.069
|% 2,59
|
|ODAS
|1,37
|255.917.813
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,96
|533.612.961
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,06
|251.058.922
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,64
|412.846.068
|% -0,27
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3449
|14,3489
|% 0,95
|
|Euro
|15,6833
|15,7245
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,9172
|19,0121
|% 0,75
|
|Frank
|15,4812
|15,5744
|% 0,26
|
|Riyal
|3,8187
|3,8379
|% 1,10
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|14,65
|
|Altın Gr.
|917
|917
|17,99
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.194
|136,00
|
|Tam
|6.058
|6.211
|125,57
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|60,74
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|30,37
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,17
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,51
|
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