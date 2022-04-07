***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 11:29
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016834
BIST
13:362.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,53
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:3614,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0497
|Açılış
|: 14,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7557
En Düşük
14,7005
13:3616,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0551
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:36914,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 914,09
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KLKIM
|20,50
|127.615.931
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.755.841
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.993.172
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,70
|18.397.801
|% -7,33
|
|IDEAS
|24,68
|54.254.833
|% -2,99
|
|KAPLM
|58,30
|3.282.434
|% -2,83
|
|SANFM
|30,34
|7.754.662
|% -2,26
|
|BOBET
|4,49
|55.838.545
|% -2,18
|
|KRDMD
|15,72
|1.152.181.365
|% 1,62
|
|ASELS
|26,12
|1.036.506.557
|% 2,27
|
|THYAO
|34,70
|968.908.331
|% 0,23
|
|GARAN
|12,51
|804.014.119
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,91
|801.607.034
|% 2,86
|
|ODAS
|2,09
|480.310.047
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,25
|751.069.954
|% 1,92
|
|AKBNK
|7,91
|801.607.034
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,33
|103.081.788
|% 4,72
|
|VAKBN
|3,78
|297.650.487
|% 1,89
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7519
|14,7567
|% 0,35
|
|Euro
|16,0698
|16,0812
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2363
|19,3328
|% 0,36
|
|Frank
|15,7462
|15,8411
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% 0,30
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,02
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-2,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,33
|