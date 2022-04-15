***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 16:33
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021142
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0413
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
18:0515,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05929,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 929,13
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|16,94
|18.416.952
|% 10,00
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.432.601
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,16
|83.389.103
|% 7,41
|
|ERSU
|4,90
|62.804.992
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.721.489
|% -4,92
|
|PKART
|17,40
|13.961.415
|% -4,40
|
|CASA
|119,90
|350.620
|% -3,23
|
|ISSEN
|18,35
|29.972.649
|% -3,22
|
|GARAN
|13,90
|2.488.049.539
|% 1,46
|
|THYAO
|37,72
|2.307.693.417
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,95
|1.654.804.355
|% -1,01
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.477.509
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,30
|1.312.448.649
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,95
|1.654.804.355
|% -1,01
|
|TSKB
|1,89
|580.225.415
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.477.509
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|591.370.708
|% 0,87
|
|GARAN
|13,90
|2.488.049.539
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6333
|14,6450
|% 0,28
|
|Euro
|15,8226
|15,8466
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0495
|19,1450
|% -0,00
|
|Frank
|15,4563
|15,5494
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8890
|3,9085
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|