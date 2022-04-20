***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022222
BIST
11:352.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,01
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:3514,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6732
En Düşük
14,6396
11:3515,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0833
|Açılış
|: 15,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9093
En Düşük
15,8030
11:35916,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,05
|Açılış
|: 916,46
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:33
|DAGHL
|21,00
|5.687.696
|% 8,86
|
|OYYAT
|65,10
|26.446.340
|% 7,07
|
|MANAS
|26,24
|33.216.811
|% 5,38
|
|NATEN
|66,30
|58.858.889
|% 5,15
|
|SMRTG
|18,04
|210.305.170
|% 5,01
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|ISGYO
|10,50
|45.079.619
|% -5,15
|
|DOBUR
|46,32
|2.660.278
|% -5,12
|
|KAPLM
|53,00
|3.808.648
|% -5,10
|
|PEGYO
|1,39
|24.001.179
|% -4,79
|
|THYAO
|38,88
|2.333.032.307
|% 0,31
|
|GARAN
|14,17
|814.956.018
|% -0,07
|
|PETKM
|10,46
|795.066.587
|% 1,75
|
|EREGL
|35,70
|692.166.357
|% -0,50
|
|KRDMD
|16,32
|686.471.513
|% -0,49
|
|ODAS
|2,57
|431.722.801
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,25
|604.994.344
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,87
|298.814.921
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,24
|225.277.830
|% 2,75
|
|PETKM
|10,46
|795.066.587
|% 1,75
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6671
|14,6718
|% 0,15
|
|Euro
|15,8910
|15,8988
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,0376
|19,1330
|% 0,27
|
|Frank
|15,3894
|15,4821
|% 0,44
|
|Riyal
|3,8996
|3,9191
|% 0,12
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-6,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,35
|