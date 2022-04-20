***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 10:22
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022234
BIST
11:132.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -16,34
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.503
11:1314,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:1315,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0628
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8813
En Düşük
15,8030
11:13915,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,55
|Açılış
|: 915,97
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:13
|DAGHL
|20,90
|5.247.088
|% 8,35
|
|SMRTG
|18,11
|199.752.891
|% 5,41
|
|OYYAT
|63,90
|16.922.899
|% 5,10
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|ISFIN
|4,01
|130.590.446
|% 4,70
|
|ISGYO
|10,40
|43.765.192
|% -6,05
|
|PEGYO
|1,38
|13.249.157
|% -5,48
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|KAPLM
|53,20
|3.429.185
|% -4,74
|
|DOBUR
|46,66
|2.242.885
|% -4,42
|
|THYAO
|39,08
|1.898.602.528
|% 0,83
|
|PETKM
|10,45
|702.181.917
|% 1,65
|
|GARAN
|14,13
|655.555.727
|% -0,35
|
|KRDMD
|16,31
|632.504.589
|% -0,55
|
|EREGL
|35,74
|606.431.134
|% -0,39
|
|ODAS
|2,53
|301.292.094
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,23
|196.578.973
|% 2,29
|
|YKBNK
|5,19
|450.503.511
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,87
|238.609.427
|% -1,03
|
|PETKM
|10,45
|702.181.917
|% 1,65
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6673
|14,6699
|% 0,14
|
|Euro
|15,8684
|15,8788
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,0251
|19,1206
|% 0,21
|
|Frank
|15,3831
|15,4757
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9002
|3,9197
|% 0,14
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-7,54
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,39
|