***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 12:04
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032650
BIST
12:242.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,23
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
12:2416,4135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0489
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
12:2417,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1327
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
12:24973,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,61
|Açılış
|: 973,16
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MPARK
|33,24
|26.455.146
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|6.328.189
|% 9,89
|
|ARCLK
|80,35
|1.000.089.139
|% 8,00
|
|POLHO
|4,77
|88.124.569
|% 7,19
|
|MAGEN
|10,26
|53.853.870
|% 6,99
|
|KZBGY
|75,90
|25.352.937
|% -9,05
|
|MEPET
|3,75
|13.708.622
|% -7,86
|
|MZHLD
|54,45
|3.914.868
|% -5,22
|
|HEDEF
|5,39
|20.707.319
|% -4,43
|
|IMASM
|44,30
|5.376.019
|% -4,32
|
|THYAO
|42,86
|1.745.280.745
|% 0,47
|
|ARCLK
|80,35
|1.000.089.139
|% 8,00
|
|SISE
|20,86
|981.813.569
|% -0,86
|
|KOZAL
|191,90
|617.968.471
|% 2,46
|
|ASELS
|23,88
|594.503.986
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,32
|196.865.997
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,59
|302.000.798
|% -0,38
|
|HALKB
|5,57
|579.455.029
|% -1,59
|
|DOHOL
|3,70
|280.881.122
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,49
|225.013.297
|% -0,66
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4094
|16,4135
|% 0,30
|
|Euro
|17,5616
|17,6022
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,5481
|20,6512
|% 0,16
|
|Frank
|17,0226
|17,1251
|% 0,51
|
|Riyal
|4,3621
|4,3840
|% 0,33
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,35
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.435
|6.597
|-7,47
|
|Yarım
|3.110
|3.191
|-3,62
|
|Çeyrek
|1.560
|1.596
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,42
|