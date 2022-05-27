***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032866
BIST
09:552.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,57
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.454
En Düşük
2.454
09:5516,3924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0436
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3936
En Düşük
16,3130
09:5517,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0722
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
09:55975,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,28
|Açılış
|: 977,16
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
977,20
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|12,34
|11.692.672
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|12.983.686
|% 0,00
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% 0,00
|
|VANGD
|3,91
|1.141.978
|% 0,00
|
|ORGE
|7,27
|8.491.263
|% 0,00
|
|SILVR
|12,34
|11.692.672
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|12.983.686
|% 0,00
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% 0,00
|
|VANGD
|3,91
|1.141.978
|% 0,00
|
|ORGE
|7,27
|8.491.263
|% 0,00
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 0,00
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% 0,00
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 0,00
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 0,00
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 0,00
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,00
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3645
|16,3905
|% 0,26
|
|Euro
|17,5849
|17,6251
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6119
|20,7152
|% 0,32
|
|Frank
|17,0035
|17,1059
|% 0,15
|
|Riyal
|4,3549
|4,3767
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,35
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,23
|