***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 10:04
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033246
BIST
10:102.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 31,37
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.472
En Düşük
2.467
10:1016,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1830
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3841
En Düşük
16,2359
10:1017,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2151
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
10:10979,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,80
|Açılış
|: 978,34
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MZHLD
|66,60
|3.711.352
|% 9,99
|
|EPLAS
|16,99
|5.067.114
|% 8,08
|
|DARDL
|3,31
|33.547.480
|% 7,12
|
|AGHOL
|37,96
|13.434.399
|% 7,05
|
|FRIGO
|3,48
|13.854.499
|% 6,10
|
|DAGHL
|27,10
|377.426
|% -4,91
|
|AKFGY
|2,63
|29.100.173
|% -4,01
|
|TDGYO
|7,42
|352.763
|% -2,37
|
|RHEAG
|1,96
|29.295
|% -2,00
|
|IMASM
|46,96
|664.652
|% -1,96
|
|THYAO
|46,50
|696.794.996
|% 3,29
|
|SAHOL
|20,74
|197.669.927
|% 2,07
|
|SISE
|20,64
|166.523.566
|% 1,18
|
|DOHOL
|3,90
|156.801.967
|% 2,36
|
|EREGL
|33,06
|153.763.024
|% 0,55
|
|DOHOL
|3,90
|156.801.967
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,25
|31.797.321
|% 1,63
|
|KARSN
|6,84
|147.488.574
|% -0,44
|
|THYAO
|46,50
|696.794.996
|% 3,29
|
|ODAS
|2,64
|33.245.548
|% 2,33
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3562
|16,3741
|% 1,13
|
|Euro
|17,5927
|17,6239
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,6013
|20,7046
|% 1,03
|
|Frank
|17,0355
|17,1381
|% 1,14
|
|Riyal
|4,3485
|4,3703
|% 1,05
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,93
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,75
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,57
|