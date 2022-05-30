***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 16:41
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033355
BIST
17:562.526
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 86,78
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:5616,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1979
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:5617,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2792
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6880
En Düşük
17,4021
17:56979,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,16
|Açılış
|: 979,44
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:56
|EGEPO
|9,46
|14.058.275
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|35.944.630
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.965
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.386.740
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|86.698.368
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|412.982.087
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|DAGHL
|25,80
|8.616.459
|% -9,47
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,35
|6.233.626
|% -7,10
|
|THYAO
|49,40
|5.678.687.712
|% 9,73
|
|KARSN
|7,28
|2.664.708.927
|% 5,97
|
|EREGL
|34,66
|2.594.876.345
|% 5,41
|
|SAHOL
|21,28
|2.481.480.897
|% 4,72
|
|SISE
|21,02
|2.346.459.535
|% 3,04
|
|KARSN
|7,28
|2.664.708.927
|% 5,97
|
|EKGYO
|2,68
|795.467.728
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,56
|1.016.360.837
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,94
|824.392.745
|% 3,41
|
|HALKB
|5,77
|1.076.924.638
|% 3,04
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3806
|16,3890
|% 1,22
|
|Euro
|17,6656
|17,6880
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6657
|20,7694
|% 1,35
|
|Frank
|17,0423
|17,1450
|% 1,18
|
|Riyal
|4,3558
|4,3777
|% 1,22
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,37
|
|Altın Gr.
|979
|979
|14,16
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,83
|
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