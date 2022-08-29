***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:37
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058797
BIST
11:393.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -17,32
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.118
11:3918,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
11:3918,0720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0253
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
11:391.007,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,68
|Açılış
|: 1.007,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler11:35
|HKTM
|23,56
|60.292.231
|% 9,99
|
|DYOBY
|18,64
|52.838.116
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|36.782.602
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|6.163.329
|% 9,91
|
|PAMEL
|130,50
|4.042.903
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.965.674
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.933.148
|% -9,94
|
|AVOD
|2,39
|72.696.905
|% -7,36
|
|THYAO
|69,75
|3.059.665.686
|% 0,07
|
|PETKM
|13,46
|2.097.150.882
|% 2,75
|
|YKBNK
|6,84
|1.533.115.565
|% -2,29
|
|HALKB
|7,34
|1.267.027.382
|% 2,95
|
|VAKBN
|6,39
|1.230.331.979
|% 5,62
|
|YKBNK
|6,84
|1.533.115.565
|% -2,29
|
|VAKBN
|6,39
|1.230.331.979
|% 5,62
|
|EKGYO
|3,93
|718.836.897
|% -0,76
|
|HALKB
|7,34
|1.267.027.382
|% 2,95
|
|PETKM
|13,46
|2.097.150.882
|% 2,75
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1737
|18,2069
|% 0,23
|
|Euro
|18,0634
|18,0666
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,1460
|21,2520
|% -0,54
|
|Frank
|18,6654
|18,7779
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8288
|4,8530
|% 0,17
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-15,85
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-9,65
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.753
|6.809
|-122,00
|
|Yarım
|3.291
|3.329
|-60,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,24
|
Seans Raporu
11:35
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-
11:50MARTI
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 656, 358 adet işlem
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11:49XU100
Endeks 3, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 22, 027.00 milyon TL de
-
11:49AEFES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 40.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 387 adet işlem
-
11:47TSPOR
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 513, 116 adet işlem
-
11:46MARKA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 762, 492 adet işlem