***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 14:12
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059617
BIST
14:163.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,31
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:1618,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:1618,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:16998,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,96
|Açılış
|: 998,78
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:16
|OYYAT
|25,30
|18.021.887
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.388.965
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|46.050.946
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|44.364.068
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.907.166
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.374.585
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,53
|77.145.725
|% -5,95
|
|OSMEN
|31,82
|6.049.902
|% -5,30
|
|PENTA
|392,50
|55.037.403
|% -5,06
|
|NTGAZ
|22,36
|139.466.104
|% -4,69
|
|AKBNK
|12,71
|3.905.038.948
|% 7,26
|
|THYAO
|71,40
|2.773.150.661
|% 0,42
|
|YKBNK
|7,35
|2.274.384.603
|% -2,91
|
|HALKB
|8,38
|1.898.644.198
|% -1,64
|
|GARAN
|22,96
|1.841.664.976
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,71
|3.905.038.948
|% 7,26
|
|YKBNK
|7,35
|2.274.384.603
|% -2,91
|
|EKGYO
|4,04
|949.820.715
|% 1,00
|
|HALKB
|8,38
|1.898.644.198
|% -1,64
|
|ISCTR
|8,17
|1.563.459.883
|% 1,62
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2142
|18,2266
|% 0,17
|
|Euro
|18,1957
|18,2060
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,0007
|21,1061
|% 0,31
|
|Frank
|18,4672
|18,5784
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8329
|4,8571
|% 0,15
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,36
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.730
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|1,66
|