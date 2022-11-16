***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:49
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080357
BIST
15:454.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 17,67
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
15:4518,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:4519,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1337
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:451.065,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.065,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:43
|BURVA
|44,44
|29.858.343
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.742.811
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.195.075
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|172.314.668
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|107.144.661
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.178.287
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.880.948
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.247.493
|% -9,95
|
|THYAO
|104,40
|6.989.440.151
|% -4,22
|
|YKBNK
|11,32
|6.575.302.504
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,15
|5.579.750.587
|% 4,32
|
|AKBNK
|16,85
|5.161.129.963
|% 4,08
|
|EREGL
|37,20
|4.575.640.751
|% -1,06
|
|YKBNK
|11,32
|6.575.302.504
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,15
|5.579.750.587
|% 4,32
|
|SKBNK
|2,39
|1.206.700.089
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,62
|2.480.199.699
|% 1,08
|
|TSKB
|3,37
|1.492.346.624
|% 3,37
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6199
|% 0,10
|
|Euro
|19,3861
|19,3992
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,1066
|22,2175
|% 0,49
|
|Frank
|19,7356
|19,8545
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|2,08
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.074
|7.186
|-9,00
|
|Yarım
|3.436
|3.513
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|0,21
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,25
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 9 artarak (% 0.36 ) 4, 116
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, BURVA, PRDGS, BRLSM, AKENR, ITTFH, IEYHO, MEGAP, SMRTG, MEDTR
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALCTL, MNDRS, DOGUB, KERVN, ZEDUR, SNGYO
-
15:57
BMSCH, HEDEF, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
DAGHL, ORCAY, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında